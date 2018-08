Klasselokalerne er for små: Det giver problemer på Bangsbostrand Skole

FREDERIKSHAVN: Eleverne sidder tæt på Bangsbostrand Skole, der har akut behov for mere albuerum, hvis skolen skal levere en tidssvarende undervisning.

Klasselokalerne er for små, og ifølge kommunens Ejendomscenter er der behov for at øge skolens nuværende 1400 kvadratmeter til cirka 2000 kvadratmeter til skolens 30 almene klasser.

Kommunen har udarbejdet fem forskellige forslag til løsning af de nuværende pladsproblemer. Den vigtigste og dyreste brik i puslespillet er en tilbygning på 750 kvadratmeter. Det vil koste i omegnen af 15 mio. kr., og børne- og ungdomsudvalget sender nu forslagene videre i prioriteret rækkefølge.

Udvalgsformand Anders Brandt Sørensen (S) håber, at tilbygningen kommer højt på dagsordenen, når der skal lægges budget for 2019.

- Enhver kan se behovet for en udvidelse af den smukke, gamle og populære Bangsbostrand Skole, hvor rammerne er trange, og vi er enige om, at vi nu skal tænke på kommunens byskoler, siger Anders Brandt Sørensen.

ARKI Nord har lavet en række skitser af, hvordan en tilbygning til Bangsbostrand Skole kunne se ud. Dette er blot et af flere forslag.

Forslaget, som har første prioritet, går ud på at inddrage den ene af skolens gymnastiksale til andet undervisningsformål, eksempelvis musikundervisningen. Det vil kunne gøres for tre-fire mio. kr.

Desuden er der forslag om at lave tre klasselokaler i det nuværende IT-undervisningslokale og nuværende storrum.

Skolens SFO kan også inddrages til faglokaler, men det forudsætter, at der findes lokaler til SFO’en andre steder på skolen.