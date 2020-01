Klavs Bruun Jørgensen stopper som landstræner

HÅNDBOLD:Klavs Bruun Jørgensen stopper som træner for kvindelandsholdet i håndbold.

Det skriver Dansk Håndbold Forbund (DHF) i en pressemeddelelse.

Af meddelelsen fremgår det, at parterne er blevet enige om bruddet.

Jørgensen har været landstræner siden sommeren 2015, og sportschef i DHF Morten Henriksen er ærgerlig over, at han skal sige farvel til den tidligere topspiller.

- Da vi ansatte Klavs, var det blandt andet, fordi vi forventede, at han med sin kontante tilgang og store portion empati havde kompetencerne til at samle truppen og skabe en fornyet holdånd.

- Og det må jeg bare sige, at Klavs er lykkedes med i stor stil. Det er et helt nyt landshold både fysisk og mentalt, vi står med i dag i forhold til for fem år siden.

- At vi så ikke er lykkedes med de sidste få procent i forhold til de sportslige resultater, det er bare så ærgerligt, siger sportschefen i pressemeddelelsen.

Danmark nåede til mellemrunden ved VM i december, men missede kvalifikationen til OL i Tokyo.

/ritzau/