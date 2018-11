Klavs Bruun lader to pladser stå åben i reduceret EM-trup

HÅNDBOLD: Den skadede anfører Stine Jørgensen er kun et af flere erfarne navne, som er udeladt af den reducerede EM-trup med 14 spillere, som håndboldlandstræner Klavs Bruun Jørgensen har udtaget.

Kun 14 ud af 16 spillere på plads, og i den foreløbige trup kigger man også forgæves efter mangeårige nøglespillere som Line Jørgensen, Louise Burgaard og Lotte Grigel.

På højre back er der ud over førstevalget Mette Tranborg lidt overraskende blevet plads til Københavns skudstærke Anne Cecilie la Cour. Men landstræneren overvejer at tage yderligere en højreback med i truppen.

- Vi har nogle udfordringer med lidt småskavanker, ligesom vi endnu ikke har lagt os fast på, om vi tager to højrefløje og to højrebacker eller én højrefløj og tre højrebacker med til Frankrig, siger Klavs Bruun Jørgensen i en pressemeddelelse.

- Det bliver helt sikkert en af de to positioner, vi udtager en af de to ledige pladser til. Den anden plads bliver efter al sandsynlighed en yderligere bagspiller, og her er der flere navne i spil, siger landstræneren.

Anfører og playmaker Stine Jørgensen er blevet opereret i knæet og blev for tre uger siden meldt ude af EM.

Alligevel var hun med i den bruttotrup på 28 spillere, som landstræneren udtog efterfølgende. Klavs Bruun Jørgensen mener dog at råde over gode alternativer på positionen.

- Nadia Offendal har gjort det rigtig godt i Odense, og derfor er det helt naturligt, at hun kommer med til EM.

- Det samme kan siges om Mie Højlund og Kristina Jørgensen, der foruden playmakerpositionen også kan dække ind på venstre back. De er tre forskellige typer, der supplerer hinanden rigtig godt, så jeg føler, at vi er dækket godt ind, siger landstræneren.

Her er den foreløbige trup. Yderligere to navne bliver tilføjet senere:

Målvogtere: Sandra Toft (Team Esbjerg), Althea Reinhardt (Odense).

Stregspillere: Stine Bodholt (Viborg), Kathrine Heindahl (Odense), Sarah Iversen (Herning-Ikast).

Fløjspillere: Fie Woller (Bietigheim), Lærke Nolsøe (Nykøbing Falster), Trine Østergaard (Odense).

Bagspillere: Anne Mette Hansen (Györ), Kristina Jørgensen (Viborg), Mie Højlund (Odense), Nadia Offendal (Odense), Mette Tranborg (Odense), Anne Cecilie la Cour (København).

Danmark er ved EM i indledende pulje med Sverige, Serbien og Polen og spiller første kamp 30. november.

