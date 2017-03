Festdag for talenter - priser til unge ledere

- Overordnet er vi særdeles tilfredse med sparekassens udvikling og glæder os over den store og forøgede opbakning til vores lokale selvstændige sparekasse, siger Henrik Agesen.

Sparekassen har nu 3690 kunder - lidt flere end i 2015 - og 1160 garanter, der kan se frem til at få udbetalt en rente på tre procent på deres garantbeviser.

På den positive side tæller også, at nedskrivningerne på svage udlån er faldet med over 10 procent.

Klim Sparekasse tjente sidste år knap to millioner kroner på sin værdipapirbeholdning i form af kursgevinster. I 2015 var det tilsvarende tal på 92.000 kroner.

Indtægterne fra renter og gebyrer er vokset med to procent til 17 millioner kroner, hvilket er det største beløb i sparekassens historie.

KLIM: Klim Sparekasse melder om fremgang. Sparekassen fik sidste år et overskud efter skat på 5,2 millioner kroner. Det er en fremgang på 24 procent i forhold til 2015.

