ØSTER HASSING: En 36-årig mand blev klippet fri af sin bil, efter han fredag formiddag var ude for et solouheld på Kærvej i Øster Hassing. Ifølge indsatsleder Bent Pedersen, Nordjyllands Beredskab i Aalborg, overså billisten et sving, og da han forsøgte at rette op, endte han med at køre i grøften. Bilen rullede efterfølgende rundt og endte på en mark.

Det var to forbipasserende, der opdagede uheldet og ringede til alarmcentralen.

- Han så ud til at have det fint, og jeg kunne tale med ham, siger indsatsleder Bent Pedersen.

- Men vi tager ikke nogen chancer ved den type uheld, og derfor klippede vi taget af bilen og fik ham ud på den måde.

Den 36-årige blev kørt på skadestuen, og han kan ifølge Bent Pedersen være glad for, at bilen var af nyere dato.

- De nye biler er efterhånden ret gode til at tage imod slagene, og det har uden tvivl spillet en væsentlig rolle, siger han.

Bilen har under uheldet ramt både et mindre elskab og et TDC-skab, så det kan muligvis have betydning for huse i området. Bent Pedersen oplyser dog, at teknikere kom og så på elskabet, allerede mens beredskabet var i gang med arbejdet.

- Sørg nu for at holde øje med vejen, hvis I skal ud og køre. Det kan ende rigtig galt, lyder opfordringen fra Bent Pedersen.