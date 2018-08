Klippet kabel giver knas i togtrafikken

NORDJYLLAND: Der er knas i togdriften mellem Aalborg og Randers her til morgen.

Årsagen er, at et kabel til signalsystemet langs jernbanen er blevet gravet op, og DSB har problemer med at skaffe busser nok til at kunne tage al trafikken mellem Randers og Skørping, der er den strækning, der er ramt af graveuheldet.

Mellem Aarhus og Randers samt Skørping og Aalborg kører togene nogenlunde efter planen.

Du kan læse mere om togdriften på dsb.dk