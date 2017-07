Klitmøller klædt på til kamp mod plastik

KLITMØLLER: En kollektion bestående af seks stykker tøj, hver produceret i højest 100 enheder, skal være med til at samle penge til kampen med plastikforurening i havet.

Et nyt samarbejde, "Kvamm / Collective", mellem Simon Kvamm og Robert Sands "Klitmøller Collective" står bag projektet, der har til formål at skabe opmærksomhed om de problemer det giver, når plastik i tonsvis nedbrydes i små partikler som spises af fisk og fugle - for til sidst at ende i fødekæden.

Overskuddet fra projektet går ubeskåret til organisationen Plastic Change, en international organisation med base i Danmark. Her er det ikke uventet glæde over støtten fra Klitmøller Collective og Simon Kvamm. Pengene fra projektet kan støtte organisationens arbejde og skabe opmærksomhed om problemerne med plastikforureningen i havene.

Kollektionen Kvamm / Collective består af i alt 6 stykker tøj lavet udelukkende i økologisk bomuld og merino uld produceret i Portugal.

Simon Kvamm har fået kollektionen syet efter sit hoved i sin egen stil.

- Det er sjovt, men det gør det mere end bare sjovt at overskuddet går til arbejdet med at bekæmpe plastik i havnene, siger Simon Kvamm.

Robert Sand, Kitmøller Collective, fortæller, at samarbejdet afspejler parternes tætte forhold til havet.

- Derfor er vi virkelig glade for at vi med samarbejdet er med til at sætte fokus på et stort problem, som vi alle på forskellige niveauer bør tage ansvar for at løse, siger Robert Sand.

Normalt pakkes tøj i plastik på fabrikkerne, men Kvamm / Collective-kollektionen pakkes i papirsposer og markerer en målsætning om, at alle Klitmøller Collectives produkter fremadrettet pakkes i papir.