KLM skærer ned på afgange fra Aalborg

AALBORG: KLM drosler ned på antallet af afgange mellem Aalborg Lufthavn og Amsterdam.

Fra vinterprogrammet, der indledes sidst i oktober, går man fra fire afgange til tre daglige afgange. Til gengæld skifter man flytype, så to af flyvningerne fremover bliver med de store Boeing 737, hvor man i dag udelukkende benytter det noget mindre Embra-fly. Samlet set betyder det, at antallet af sæder på afgangene til Amsterdam falder fra 376 til 372 om dagen.

Alligevel er Søren Svendsen, der er direktør for Aalborg Lufthavn, glad for ændringen. Først og fremmest fordi, der fremover bliver plads til større grupper på turen til Amsterdam. Hidtil har KLM været tilbageholdende med at sælge billetter til grupper over en vis størrelse.

- Så der bliver plads til et helt nyt kundesegment, siger Søren Svendsen.

Han regner også med, at KLM vil vælge at skifte til endnu større Boeing-fly, hvis der bliver brug for pladserne.

Af KLM’s hjemmeside fremgår, at man planlægger at bruge Boeing 737-700, hvor der er plads til 142 passagerer, men i baghånden har man de større versioner af 737’eren, hvor der er plads til op til over 180 passageren.

- Det er vigtigt for os, at at vi er rykket fra at blive betjent af de små Embraer til det "store KLM", hvor man bruger de større Boeing-fly, siger Søren Svendsen, der samtidig vil presse på for at få den fjerde daglige afgang til Amsterdam tilbage på næste års sommerfartplan.