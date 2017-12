Klubber mister 900 unge

HJØRRING: Hjørring Kommunes ungdomsklubber har mistet 936 medlemmer, siden kommunen besluttede at sætte betalingen op til 500 kroner årligt pr. medlem.

Børne-, skole-, og uddannelsesvalget skal i dag diskutere den markante tilbagegang.

I 2016 var 1401 unge tilmeldt en af kommunens klubber. I 2017 er antallet 465 medlemmer.

Udvalget havde forventet en besparelse på 765.000 kroner på forhøjelsen. Der er imidlertid kun kommet 83.100 kroner i kassen for de unges medlemskab.

Afviser unge

Betyder det så, at knap 1000 unge i stedet sidder hjemme og spiller computerspil?

Nej! Paradoksalt nok fortæller flere klubmedarbejdere til børne- og ungeforvaltningen, at de unge fortsat møder op, men da de ikke er medlemmer, hænger de ud på klubbernes parkeringspladser i stedet for at nyde godt af klubbernes tilbud inden døre. Dermed går de glip af personalets pædagogiske indsats.

Personalet oplever at det må afvise unge, der gerne vil være med i klubberne, men forældrene vil ikke betale. Forældre, som har dårligt råd, kan søge forebyggelsespuljen om penge, men det har flere forældre afvist. Kun otte har søgt den.

Som følge af den drastiske tilbagegang af medlemmer har man været nødt til at skære i aktiviteter og timelønnet personale i klubberne.

Spar penge på en anden måde

Udvalgsformand Kasper Maarup Andersen (K) ser frem til at finde en løsning.

- Vi kan vælge at fortsætte ad den vej, vi allerede har vedtaget, men mon jeg er den eneste, der synes, at tallene er meget markante, siger Kasper Maarup Andersen.

Han vil ikke gætte på, hvad udvalget vedtager i dag, men forvaltningens indstilling til politikerne er, at de ser sig om efter en anden måde at spare de 765.000 kroner på. Den foreslår, at forvaltningen og Ungdomsskolen i fællesskab kommer med et forslag.

Ungdomsskolen er for de 11-17 årige. Den består af 13 klubber og børne- og ungehuset Lundergaard.