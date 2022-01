Klubdirektører jubler over grønt lys til tilskuere

INDLAND:Et flertal uden om regeringen besluttede torsdag, at 1500 tilskuere fra på søndag kan indtage de danske sportshaller.

Det vækker glæde hos både håndboldklubben Team Esbjerg og ishockeyklubben Aalborg Pirates, der har de højeste tilskuergennemsnit i deres respektive ligaer.

- Det betyder, at vi kan honorere langt størsteparten af de forpligtelser, vi har over for sponsorer og sæsonkortholdere. Det er de to grupper, vi altid tænker på først, siger Hans Christian Warrer, direktør i Team Esbjerg.

Hvis alle møder op, har klubben omtrent 1400 sponsorer og sæsonkortholdere, og direktøren er glad for, at han nu ikke behøver at skuffe dem.

Det ville han være nødt til, hvis regeringen havde fået sin vilje. Den havde nemlig lagt op til, at klubberne kunne få lov til at lukke 500 tilskuere ind, men det tal blev altså tredoblet, da partierne i blå blok samt De Radikale blev enige.

- I forhold til det økonomiske er det sjovere at lave en omsætning i hallen med 1500 tilskuere end med 500 tilskuere. Vi satser på, at der bliver solgt lidt flere øl og pølser, siger Lars Laursen, direktør i Aalborg Pirates.

Tilskuerne skal deles op i sektioner med maksimalt 500 i hver. Det kan Aalborg Pirates fint facilitere i sin hal, hvor der er plads til 5000 tilskuere, og ishockeydirektøren glæder sig til at mærke suset fra klubbens fans igen.

- Stemningsmæssigt bliver det bare en helt anden oplevelse, at der er 1500 tilskuere, end hvis der var nul eller 500. Og vi er her jo også for at tilbyde et produkt til folk. Vi er sat i verden for at underholde, siger Lars Laursen.

Ifølge Hans Christian Warrer er det ikke kun tilskuerne, der får glæde af, at sæderne i hallen igen bliver brugt.

- Opbakningen til holdet betyder meget mere for spillerne, end man tror. Det er vi blevet bekræftet i gennem alle perioder, hvor vi har spillet for tomme tribuner, siger Esbjerg-direktøren.

I Nordjylland er Lars Laursen fint tilfreds med, at politikerne er landet på 1500 tilskuere. Han er bare glad for, at der overhovedet kommer folk i hallen.

- Jeg hæfter mig ved de positive tendenser. Vi nærmer os slutspillet, og der er forhåbentlig flere gode nyheder i vente inden da, siger Lars Laursen.

