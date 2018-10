Klubmand kæmper sig tilbage

FODBOLD: Det er mere end 13 år siden, at en 18-årig Patrick Kristensen fik sin debut på AaB’s superligahold og i modsætning til mange jævnaldrende spillere i Superligaen, har han kun repræsenteret én klub i hele sin seniorkarriere.

Den alsidige spiller forlængede i foråret sin kontrakt med AaB frem til sommeren 2020.

Trods sine mange år i klubben har Patrick Kristensen aldrig spillet sig til en stamplads. Han fortryder dog ikke, at han har valgt at bruge hele sin karriere i AaB. Seneste optræden i Superligaen daterer sig dog pt. tilbage til april, da han har døjet med efterveerne fra en operation for sportsbrok.

- Det eneste der er i mit hovedet lige nu er at blive 100 procent fit, og når jeg er det, kan jeg tillade mig at sætte mig nogle andre mål i forhold til spilletid. Det er der mit fokus er lige nu, lyder det blandt andet fra Patrick Kristensen i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten, hvor han også kommer ind på, hvilke medspillere han anser som de bedste i sine mange år i AaB.

I podcasten er Vendsyssels FF’s nye sportsdirektør Glen Riddersholm også på dagsordenen, ligesom der bliver også set frem mod søndagens lokalbrag mellem netop Vendsyssel FF og AaB. Udover Patrick Kristensen er Vejgaards cheftræner Christian Flindt-Bjerg og NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen i studiet.

Ripodsten kan høres i iTunes, SoundCloud mv.