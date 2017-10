Knæproblemer bekymrer nordjysk par

BADMINTON: Danmark bedste damedouble med Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen spillede sig torsdag videre til kvartfinalerne ved dette års udgave af badmintonturneringen Denmark Open.

Men det videre avancement, der kom efter en sejr i tre sæt over det bulgarske søskendepar Gabriela og Stefani Stoeva, som havde tre matchbolde i tredje sæt, kan være dyrt købt for det danske par.

Kamilla Rytter Juhl måtte nemlig gå ud med et ømt knæ, efter at danskerne havde udlignet til 20-20 i tredje sæt.

Det var derfor ikke store smil, der prægede de to danskeres ansigter efter sejren.

- Det er svært at være ovenud glad lige nu, fordi Kamilla plejer ikke at bekymre sig eller tude over småting, men jeg kan tydeligt se på hende, der er noget med hendes knæ.

- Men der er heller ikke grund til at male fanden på væggen, før vi ved, hvad det er, siger Christinna Pedersen efter sejren.

Selv Kamilla Rytter Juhl er glad for at være gået videre, så var hendes fokus på knæet efter sejren.

- Det er en meget blandet fornemmelse, jeg har lige nu, for jeg er godt nok også nervøs over mit knæ, siger Rytter Juhl efter kampen.

Ifølge Christinna Pedersen er det svært at fokusere på fredagens kvartfinale.

- Lige nu håber vi bare på, at det er bekymringen og frygten, der fylder mest, og Kamillas knæ bare skal komme sig stille og roligt, siger hun.

Danskernes modstandere i kvartfinalen bliver fundet senere torsdag, når japanske Naoko Fukuman og Kurumi Yonao, der er seedet som nummer otte, møder Chow Mei Kuan og Lee Meng Yean fra Malaysia.

/ritzau/