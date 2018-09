Knaldperler i lange baner

THISTED: 90-års jubilæum er ikke noget man oplever så tit, men hos Fyrværkerieksperten i Thisted er det netop det, der fejres fredag middag.

Tage Stauersbøll har været hos virksomheden i 40 år, hvorimod Henrik Jespersen og Morten Sørensen ’kun’ har været der i 25 år - tilsammen bliver det 90 år.

Siden 2007 har virksomheden udelukkende beskæftiget sig med fyrværkeri, tidligere var der også papirvarer og sæsonvarer som pynt til påske og jul på sortimentslisten.

Oprindeligt hed virksomheden C. Søndergaard Papir Engros.

- Ja, oprindeligt er virksomheden fra 1880, så vi jo nok den ældste virksomhed i Thisted, siger Morten Sørensen, der siden 2001 har ejet 45 procent af virksomheden, som han nærmest er født ind i. Det samme gør hans bror, Thomas Sørensen, men han har ikke sin daglige gang på Tigervej. Henrik Jespersen ejer de sidste ti procent, hvilket han har gjort siden 2010.

- Det var lidt af en drøm at blive ejer, siger Henrik Jespersen.

Henrik Jespersen og Tage Stauersbøll rundede begge det skarpe hjørne 1. august, og Morten Sørensen kan først prale af de 25 år 1. januar 2019.

- Men vi valgte altså at fejre det nu her midt i mellem, og inden vi for alvor får travlt.

Danmarks største lager

Ordrerne kommer ind først på året, og nu begynder hele processen med at få tingene produceret og ikke mindst fragtet hjem fra Kina. Hjem til Thy bliver det dog ikke, da firmaet har hele deres varelager på den nedlagte militære lufthavn i Vandel nær Billund. Der har de 20.000 kvadratmeter lagerplads fordelt i de gamle flyshelters.

- Vi har Danmarks største lager, og vi er også Danmarks største importør af fyrværkeri, siger Henrik Jespersen.

Tidligere var raketter, børnepakker og heksehyl i høj kurs. Det har ændret sig til, at det nu er batterierne, der er populære.

Jubilarerne glæder sig over, at fyrværkeri nytårsaften er den del af den danske kultur.

- Det er en stærk kultur, og heldigvis er vi da lidt krudtgale, siger Morten Sørensen.

Fyrværkerieksperten har 23 på lønningslisten, hvoraf de fire bor og arbejder i Kina.

90-års jubilæet bliver fejret på Hotel Thisted fredag.