Knap 1400 personer er konstateret smittet med corona

KØBENHAVN:Det seneste døgn er der ikke kommet yderligere dødsfald i Danmark, der kan relateres til coronavirus.

Søndag ved middagstid er der 13 dødsfald, som kan relateres til coronavirus, oplyser Statens Serum Institut. Det er det samme antal som lørdag.

Dødsfaldene kan ikke entydigt forklares med coronavirus. Flere af de døde har i flere tilfælde haft andre alvorlige sygdomme.

Til gengæld stiger antallet af personer konstateret smittet med coronavirus.

1395 personer i Danmark er nu konstateret smittet med coronavirus. Der regnes med et stort mørketal, så der er reelt flere smittetilfælde. Lørdag var tallet 1326 personer.

I alt 12.351 personer er blevet testet for coronavirus i Danmark.

Størstedelen af de bekræftede smittede er mænd. Ud af de 1395 personer er 848 mænd, mens 547 er kvinder. Det betyder, at cirka seks ud af ti af de smittede er af hankøn.

De fleste af de smittede er blevet smittet i Danmark. Disse tilfælde udgør i alt 529 af de 1395 bekræftede smittede. Østrig er det næststørste smitteland med 298 tilfælde.

I alt 232 personer smittet med coronavirus er aktuelt indlagt på landets sygehuse. Det er 26 flere end lørdag.

46 ud af de aktuelt 232 indlagte personer er så syge, at de ligger på en intensivafdeling. 40 har brug for respiratorhjælp.

De danske sundhedsmyndigheder har allerede meldt ud, at de forudser, at antallet af indlæggelser vil stige de kommende uger, i takt med at flere bliver smittet.

Ifølge Sundhedsstyrelsen risikerer op mod 580.000 danskere at blive smittet med coronavirus i første bølge af sygdommen i løbet af foråret.

Grundet coronakrisen er regeringen kommet med et hav af tiltag for at inddæmme spredningen af coronavirus.

Blandt andet er det ikke længere tilladt at samles mere end ti personer i offentligheden, og der er kommet grænsekontrol, så kun danskere uhindret kan krydse grænserne.

Skoler og uddannelsessteder holder desuden lukket i øjeblikket. Foreløbig til og med næste uge. Men der har allerede været signaler fra sundhedsmyndighederne om, at perioden skal forlænges.

Desuden har regeringen - sammen med Folketingets partier - præsenteret en række hjælpepakker til erhvervslivet, som lider hårdt på grund coronaudbruddet.

/ritzau/