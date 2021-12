Knap 15.000 nye smittede - antal indlagte stiger med 57

KØBENHAVN:Der er det seneste døgn fundet 14.844 nye tilfælde af coronavirus i Danmark.

Det viser søndagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Af de nye smittetilfælde er 644 reinfektioner - det vil sige personer, der har været smittet med coronavirus tidligere.

Det er det højeste antal nye smittede på et døgn under epidemien.

- Smitten er voldsom i øjeblikket. Det er udtryk for, at omikronvarianten dominerer, og den er så smitsom, at vi ikke kan kontrollere den, siger anæstesilæge og formand for Lungeforeningen Torben Mogensen.

Antallet af indlagte stiger med 57 til 579.

Det er dog langt fra rekordniveauet 4. januar 2021 med 964 indlagte coronapatienter.

- Antallet af indlagte er stadig til at håndtere, og det er det vigtigste. Og derfor er jeg ikke bekymret for, at vores sundhedsvæsen bryder sammen, siger Torben Mogensen.

Han mener, at vi kan takke vaccinerne for, at de coronasmittede ikke i så høj grad bliver syge og skal indlægges.

Af de indlagte er 71 på intensivafdeling. 43 af dem er så syge, at de får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Både juleaftensdag og 1. juledag faldt antallet af indlagte med henholdsvis 32 og 16.

Men 2. juledag er antallet af indlagte med covid-19 på danske hospitaler altså igen stigende.

Yderligere 13 personer er døde med coronavirus.

Torben Mogensen vurderer, at smittetallene vil fortsætte med at stige i dagene mellem jul og nytår og indtil midten af januar.

- Vi skal formentlig alle sammen smittes på et eller andet tidspunkt. Hele øvelsen er at forsinke den hastighed, det sker med, sådan at sygehusvæsenet ikke vælter, siger anæstesilægen.

Selv om nytårsaften står for døren, ser han ikke grund til at skærpe restriktionerne yderligere og eksempelvis indføre loft over forsamlinger.

Der er foretaget 189.840 PCR-prøver det seneste døgn. Det er den testform, hvor man podes i svælget.

Med de 14.844 nye tilfælde giver det en positivprocent på 7,82.

I de seneste dage har der dog været forsinkelse på svar fra test, hvorfor nogle af søndagens positive test kan have været taget en af de foregående dage.

Det seneste døgn har 17.775 borgere i Danmark taget imod tredje stik med en vaccine mod covid-19. Således har 42,4 procent af befolkningen nu fået tredje stik.

