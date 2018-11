Kniv mod halsen: 16-årig dømt for gaderøveri

AALBORG: En nu 16-årig dreng blev mandag idømt seks måneders fængsel ved Retten i Aalborg for et gaderøveri, der blev begået 15. december sidste år.

Af de seks måneders fængsel blev de to måneder gjort ubetinget. Det skriver anklager Louise Watson fra Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi på twitter.

Den dømte var kun 15 år gammel, da røveriet blev begået, og det skete i samarbejde med en anden dreng, der på gerningstidspunktet var under 15 år gammel, og derfor ikke kunne stilles for retten i sagen. Røveriet blev begået ved, at den 16-årige lokkede offeret for røveriet til et aftalt sted på Rendsburggade i Aalborg, hvor medgerningsmanden ventede. Han truede offeret med en kniv mod halsen, og mens han gjorde det, blev offeret frarøvet en halstaske, der indeholdt 5000 kroner. Samtidig rykkede den dømte 16-årige en Dolomite-jakke af offeret, ligesom det lykkedes dem at hive skoene - et par Nike 97 - af ham. Derefter løb de to fra stedet.

Den 16-årig modtog dommen.