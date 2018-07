Knivholts nye køleskab: En tysk bunker fra krigens tid

FREDERIKSHAVN: Folks køleskabe bukker under et efter et her under hedebølgen, og hvor skal man så opbevare de nye kartofler og køle den uundværlige rosévin?

På Knivholt Hovedgård har de fundet en lavpraktisk løsning. Der har ligget og ventet i snart 75 år.

Den store bunker fra 2. Verdenskrig, der ligger på plænen foran Knivholt, blev bygget i 1943. Siden sidst i 40’erne eller begyndelsen af 50’erne har den været dækket af jord og græs, men nu er bunkeren blevet delvist fritlagt, og tanken er at bruge bunkeren som lager for den socialøkonomiske virksomhed Knifholt. Et stort køleskab. Med ubegrænset garanti.

- Temperaturen i bunkeren er 14-15 grader året rundt, uanset hvor varmt eller koldt, der er udenfor. Så det er helt optimalt til opbevaring af grøntsager. Samtidig giver det os mere plads på gården, hvor der ellers er godt fyldt op overalt, fortæller bestyrer Ulrik Bang.

- Temperaturen herinde er konstant 14-15 grader, så det er optimalt til opbevaring af grøntsager, siger bestyrer Ulrik Bang.

Åbningen af den gamle Regelbau 622-bunker er sket i tæt samarbejde med Kenneth Christensen fra Kystmuseet, og da den ene af bunkerens to indgange var gravet fri, lykkedes det at åbne den store jerndør.

Inde i bunkeren stod vandet i godt en meters højde.

- Det er regnvand og kondensvand. Regnvandet er blandt andet kommet ned gennem hullet til det periskop, der sad på toppen af bunkeren, og vandet var stadig fuldstændig rent og klart, fortæller Ulrik Bang.

Bunkeren består af to rum på 5,5 gange 4 meter. I hvert rum hænger stadig 10 rammer til de køjesenge, som de 20 soldater sov i. Sengene skal genbruges til hylder, hvis de kan holde til det.

Desuden lå der en masse rustent pigtråd, men alt andet af værdi var fjernet.

De gamle jerndøre og dørene til de skabe, der er i bunkeren, er alle intakte og kan åbnes og lukkes, som havde de været i daglig brug siden krigens tid.

Den ene indgang til bunkeren er fritlagt. Noget gammelt pigtråd var stort set det eneste, der lå i den gamle Regelbau 622, der blev bygget i 1943.

Rundt omkring Knivholt findes en række bunkere.

Tyskerne brugte marken syd for Hjørringvej som flyveplads, og i udkanten af Knivholtskoven ligger stadig to hangarer fra krigens tid. Den ene af disse er netop blevet renoveret og er i dag indrettet som museum.

Den socialøkonomiske virksomhed Knifholt dyrker afgrøder på markerne bag Knivholt og sælger varerne fra deres gårdbutik.

En gammel tyskerbunker foran hovedgården Knivholt er blevet åbnet for første gang siden krigen. Den skal nu være grøntsagslager for den socialøkonomiske virksomhed Knifholt, der dyrker afgrøder på gården. Forvalter Ulrik Bang fortæller.Foto: Peter Broen