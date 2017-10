Knivrøveri I Kildeparken

AALBORG: En 21-årig mand blev søndag aften udsat for et røveri i Kildeparken, da to mænd holdt ham op med en kniv, og truede ham til at give dem hans tegnebog og telefon samt koden til telefonen.

Det skete klokken 20.31, og efter røveriet forsvandt de to mænd i retning af Gammel Kærvej og Skipper Clement Skolen, oplyser vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi. Senere på aftenen blev tegnebogen fundet i en skraldespand ved Kennedy Arkaden.

Signalementet af de to mænd er: Den ene 175 cm. høj, mørk i huden, talte dansk og havde en blå kasket på. Den anden var 170 cm. høj, mulat, kronraget og iført en dynejakke. Hvis nogen har set de to mænd i parken eller ved Kennedy Arkaden, så kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 1-1-4.