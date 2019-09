Knockoutet Odense-spiller: Slag uden hjelm var uacceptabelt

ODENSE:Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen bærer ikke nag over, at han fredag blev knockoutet og pådrog sig en hjernerystelse, da Frederikshavn-spilleren Kristian Jensen slog en liggende og hjelmløs Bjerre Rasmussen i ansigtet.

Men handlingen var uacceptabel, understreger Lucas Bjerre Rasmussen over for Jyllands-Posten.

- Jeg synes, at handlingen på isen var uacceptabel, men jeg har ikke mødt Kristian Jensen uden for isen, så der ved jeg ikke, hvordan han er. Man skal passe på med at komme med for mange konklusioner og hade en person ud fra det udgangspunkt.

- Men jeg ved også godt, at uanset om det var Kristian Jensen eller mig, der havde gjort det på isen, var det ikke i orden, men jeg er ikke personen, der hader mennesker, siger Lucas Bjerre Rasmussen til Jyllands-Posten.

Han fortæller også til avisen, at han pådrog sig et mindre brud på en knogle i ansigtet, og at bruddet tager seks uger om at hele.

Disciplinærudvalget har straffet Kristian Jensen med karantæne frem til 1. december. Dermed går han glip af 17 ligakampe for Frederikshavn.

/ritzau/