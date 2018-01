Koder til Netflix afslører gemt indhold - se dem her

DANMARK: Du kender sikkert godt til det, man sidder og vil gerne finde en god film eller serie på Netflix, men man har samtidig heller ikke lyst til at bruge halvdelen af sin aften på at browse hele Netflix igennem og lede efter noget man har lyst til at se.

Men der er en måde hvorpå du kan gøre dit søgearbejde lidt nemmere.

Metoden kræver at du gør det på en internet browser, da det ikke virker på selve Netflix app’en.

Du åbner din internetbrowser og skriver http://www.netflix.com/browse/genre/

efter genre, skal du så skrive den kode som beskriver den kategori som du gerne vil se efter film eller serier i.

F.eks. hedder koden for Disney 67673

Så du skriver altså http://www.netflix.com/browse/genre/67673 og herefter får du en liste over alt det indhold som der er med Disney på Netflix

Der findes selvfølgelig et utal af kategorier og koder, så der kommer kun et uddrag af dem her

Action & Adventure: 1365

Action Comedies: 43040

Action Sci-Fi & Fantasy: 1568

Action Thrillers: 43048

Adult Animation: 11881

Adventures: 7442

African Movies: 3761

Alien Sci-Fi: 3327

Animal Tales: 5507

Anime: 7424

En anden mulighed er at benytte hjemmesiden netflixcodes.me hvor du kan klikke direkte ind på de forskellige kategorier, og få et overblik over hvad der gemmer sig.

Herefter er det ellers bare at gå i gang med at finde popcorn frem og læne sig tilbage og nyde alt det nye indhold man kan finde nu.

God fornøjelse