- Som følge af de mange tv-udsendelser om genbrug, er der mange, der får øjnene op for, at tingene har værdi.

Winnie Mørk Larsen fortæller, at man kan mærke, at der indleveres færre ting til salg i butikken.

- Vi regner med øget salg, da vi ligger på et strøg, hvor der kommer mange forbi, siger hun.

Winnie Mørk Larsen er glad for den store interesse blandt frivillige.

Mens der tidligere var to på arbejde formiddag og to eftermiddag, skal der nu en ekstra på vagt.

Hun fortæller, at der også er kommet fire fra Mission Afrika, hvor en del frivillige forlod butikken i protest.

22 frivillige er der i genbrugsforretningen, men da den er større end den tidligere forretning i Algade, er der brug for flere frivillige.

Det var entertaineren Ib Grønbech, der foretog den offentlige indvielse ved at klippe den røde snor over med en guldsaks.

Ib Grønbech klippede den røde snor over. Foto: Henrik Louis

