København slog til i første DM-finale

NÆSTVED: København Håndbold tog lørdag første stik i kampen om kvindernes DM-guld i håndbold.

På udebane besejrede københavnerne Nykøbing Falster Håndbold med 29-26 i klubbernes første DM-finale.

København kan dermed sikre sig DM-guld og Champions League-håndbold i næste sæson med en hjemmesejr i næste finaleopgør.

Lykkes det ikke, så skal der en tredje finale til, hvor Nykøbing vil have hjemmebane, da holdet blev nummer to i grundspillet.

Opgøret blev spillet i højt tempo, og det gav mange fejl hos begge hold kampen igennem.

Københavnerne kom bedst i gang, og Anne Mette Pedersen bragede gæsterne foran 5-2 efter seks minutter, hvor hjemmeholdet havde lidt udfordringer med det københavnske forsvar.

Da præcisionen i afslutningerne også savnede kvalitet, kunne Anne Mette Pedersen på en kontrachance øge til 6-2.

En timeout hjalp, og Pernille Holmsgaard reducerede til 4-6, og efter lidt over det første kvarter var den københavnske føring stadig på to mål.

Nathalie Hagman reducerede efterfølgende til 8-9 for Nykøbing i det åbne opgør.

Mette Sahlholdt spillede sig op og leverede et par flotte redninger i Nykøbing-målet i perioden, men ofte var forsvaret foran hende for passivt i det tempofyldte opgør, der til tider fik begge hold til at forhaste sig.

København gik til pause foran 15-12, og åbningen på anden halvleg blev fyldt med fejlafleveringer og brændte chancer i begge ender.

København øgede til 17-12, inden Johanna Westberg scorede halvlegens første mål for hjemmeholdet. Tempoet var for højt, og begge hold fortsatte med fejlafleveringer og misforståelser.

Kristina Kristiansen scorede sit første mål i opgøret, da hun reducerede til 14-17, men Mia Rej scorede sit sjette mål til 18-14 hurtigt efter.

Nykøbing måtte slide sig til scoringer, da Ine Karlsen Stangvik stod godt i Københavns mål, og gæsterne bragte sig foran med fem mål, da Louise Svalastog øgede til 21-16 før det sidste kvarter.

Hjemmeholdet kunne ikke få kontakt, og føringen på fem mål blev også taget med ind i de sidste ti minutter, hvor slutningen alligevel blev tæt.

Gæsternes Mia Rej brændte straffe ved stillingen 28-23 til København, og med halvandet minut igen var Nykøbing kun bagud 26-28, men det lykkedes ikke at ændre resultatet.

Det andet finaleopgør spilles i København 20. maj.