KØBENHAVN: Københavns Lufthavn er anerkendt som en af de bedste i Europa. Det gav pote i 2016, idet lufthavnen kunne notere sig en solid vækst på så godt som alle områder.

Cirka to millioner flere passagerer rejste via lufthavnen, de brugte flere penge i butikkerne, og lufthavnen kunne sætte flere penge på bankbogen. Det viser regnskabet, der er offentliggjort onsdag.

- Københavns Lufthavn satte passagerrekord for sjette år i træk i 2016. Væksten var primært drevet af flere internationale passagerer, hvilket fastholdt Københavns Lufthavns stærke konkurrencemæssige position blandt de nordeuropæiske knudepunktslufthavne.

- Derudover var der en øget omsætning i shoppingcentret, parkering samt forbedret hotelaktivitet, skriver Københavns Lufthavn.

I tal passerede 29 millioner rejsende gennem lufthavnen sidste år, et hop på små 10 procent.

Det hjalp lufthavnen til at øge sin omsætning med små 400 millioner kroner til 4,4 milliarder og nettoresultatet - resultatet når alle regninger er betalt - til 1,3 milliarder kroner mod 1,1 milliarder året før.

Københavns Lufthavn forventer kun at blive større. Planen er, at lufthavnen i 2020 skal kunne håndtere 40 millioner passagerer om året, og derfor bliver der også kastet mange penge i investeringer.

I 2017 forventer lufthavnen at bruge 1,3 milliarder kroner på blandt andet mere effektiv sikkerhedskontrol og en helt ny bygning til gates.

- Samtidig investerer vi i at reducere omkostningerne for flyselskaberne ved at drive forretning i Københavns Lufthavn.

- Vi vil være en attraktiv lufthavn, og derfor investerer vi ikke blot i at bygge ny kapacitet, men også i at optimere processer, indføre ny teknologi og gøre tingene smartere, skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.

Københavns Lufthavn er lige nu i et større slagsmål med flyselskaberne, der mener, at lufthavnen er alt for dyr. Lufthavnen skriver i sit regnskab, at den også vil investere i at kunne sænke prisen for flyselskaberne.

/ritzau/