Københavns Lufthavn reducer afgifter

KØBENHAVN: Københavns Lufthavne A/S har besluttet at sænke de takster, som flyselskaberne betaler for at bruge lufthavnen.

Sænkningen indebærer, at afgifterne for at beflyve Københavns Lufthavn nedsættes i gennemsnit med 10 procent fra april næste år.

Derudover nedsættes afgifterne yderligere på flyvninger mellem en række regionale lufthavne som Aalborg og København.

Det betyder, at afgifterne for flyvninger mellem Aalborg og København i alt falder med 35 procent.

- Både fra politisk hold og fra vores kunder har der været et ønske om lavere takster. Det har vi lyttet til, siger Lars Nørby Johansen, der er bestyrelsesformand for Københavns Lufthavne.