NORDJYSKE Plus

Frygt for ny milliardskandale

Frygt for ny milliardskandale

Morten Sjælland ønsker ikke at kommentere situationen, før "sagen er afsluttet".

Bruddet skete umiddelbart efter at det første spadestik til en ny Spar-butik i Snedsted blev taget onsdag 11. januar.

I sommeren 2014 fik Jens Andersen (t.v.) Anders Nyby, Morten Sjælland og Kristian Andersen med ind i sit firma, der dengang drev købmandsforretning i Snedsted og Koldby. Siden har ejerkredsen overtaget en butik på Iversensvej i Thisted. Men nu er Morten Sjælland (nr. to fra højre) ikke længere med i foretagendet. Arkivfoto

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies