Købstilbud får Nykredit til at genoverveje børsnotering

KØBENHAVN: Et købstilbud fra en kreds af danske investorer kan vise sig at være så attraktivt, at Nykredit kan droppe sine planer om at gå på børsen. Det oplyser Nykredit.

Forenet Kredit, som er hovedaktionær i Nykredit, har modtaget tilbuddet på en minoritetsandel af foreningens aktier i selskabet.

- Bestyrelserne i Forenet Kredit og Nykredit A/S samt koncerndirektionen vil nu vurdere, om tilbuddet samlet set er et attraktivt alternativ til en børsnotering, herunder om tilbuddet giver en tilfredsstillende adgang til egenkapital, lyder det fra Nykredit.

Det er ifølge Finans en række pensionsselskaber heriblandt PFA Pension, AP Pension og Pension Danmark, som har fremsat købstilbuddet. Det lyder på 10-15 milliarder kroner.

Muligheden for at sælge en bid af Nykredit blev ifølge Nykredit også afprøvet, før beslutningen om børsnoteringen blev taget. Planerne blev meldt ud i februar 2016.

- På daværende tidspunkt var det ikke en gangbar løsning. Siden er Nykredit-koncernens resultater blevet markant forbedrede, og investorers efterspørgsel efter unoterede aktieposter er steget. Det fremsatte tilbud kommer på den baggrund, lyder det.

Arbejdet frem mod en børsnotering fortsætter, indtil andet er besluttet, oplyser Nykredit.

Nykredits meldte i første omgang ud, at der skulle arbejdes for en børsnotering inden for to år.

Begrundelsen for børsplanerne lyder, at det vil give Nykredit lettere adgang til ny kapital.

Nykredit forventer fremover at blive mødt med højere krav til den kapital, der skal sikre, at realkreditgiganten er polstret til dårligere tider.

Af samme årsag varslede Nykredit i februar 2016 også højere priser for boligkunderne. Det førte til kritik fra kunder og politikere. Flere af Nykredits konkurrenter fulgte trop med højere priser.

Det har senere fået Konkurrencerådet til at kritisere branchens "markante stigninger" i de såkaldte bidragssatser.

Forenet Kredit ejer 89,4 procent af aktierne i Nykredit.

/ritzau/