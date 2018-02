Køen til prins Henriks båre var endnu længere søndag

KØBENHAVN: Prins Henriks båre, der kan beses i Christiansborg Slotskirke, er blevet et tilløbsstykke.

Søndag var i alt 8441 personer inde i kirken, hvor prinsen ligger på castrum doloris. Her er den lukkede, flagdækkede kiste placeret på en forhøjning.

Det oplyser driftsleder Jan Blichert-Hansen fra Christiansborgs Slotsforvaltning, efter at dørene til kirken er blevet lukket klokken 19.

Han fortæller også, at køen strakte sig mange hundrede meter, da den var længst, og at nogle måtte vente mellem to en halv og tre timer på at komme til.

- Der er også en del, som måtte vente forgæves, selv om vi ikke lukkede dørene lige på slaget.

- Men vi sendte i god tid vagter ned langs køen og fortalte dem, der ventede, at de ikke kunne være sikre på at nå med indenfor, siger driftslederen.

Offentligheden havde også lørdag mulighed for at komme ind i kirken, og det benyttede 5081 sig af.

Mandag er sidste chance, idet slotskirken her er åben fra klokken 15 til 19.

Tirsdag skal prins Henrik bisættes ved en privat ceremoni.

/ritzau/