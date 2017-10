Køkaos på vejen: Sådan gør du det rigtigt

TRAFIK: Du ligger i ydersporet på motorvejen, og et skilt med vejarbejde om 500 meter dukker op. Hvad gør du?

Den beslutning er vigtig for, om køen ved vejarbejdet bliver afviklet hurtigt og sikkert, eller om det skaber en kilometerlang slange, som alle sidder og river sig i håret over.

Ifølge Marianne Steffensen, der er afdelingsleder for trafiksikkerhed i Vejdirektoratet, så er der en god måde at gøre det på.

- Der er en fletteregel i Danmark, som betyder, at man fletter som en lynlås. Det vil sige, at man bliver i sin bane og fletter ind så langt henne i samlingen som overhovedet muligt, siger Marianne Steffensen.

Når bilister ved vejarbejde benytter den metode, så går det lettere, hurtigere og mere sikkert for alle, i modsætning til situationerne hvor bilister i ydersporet begynder på farlige og pludselige indfletninger langt fra indsnævringen.

- Så holder vi alle dér i en tre kilometer lang kø, hvor ingen kan se, hvad der sker. Og det er frustrerende, når der er et helt tomt spor på motorvejen, som ingen bruger, siger Marianne Steffensen fra Vejdirektoratet og fortsætter:

- Så vil det være mere glidende at køre ind som lynlås, altså så hver anden kører videre. På den måde vil man sikre et større flow ved vejarbejde, og det vil være rarere at være bilist.

Vejdirektoratet har i de seneste fire-fem år kørt adfærdskampagner om netop at flette, men også om at køre i en tosporet rundkørsel og om at holde til højre.

- Det handler jo alt sammen om at give plads til hinanden og at udnytte vejens kapacitet, så vi udnytter de vognbaner, der er, bedst muligt.

Hun har derfor også en bemærkning til bilisterne i det inderste spor om at give plads og have forståelse.

- For den bilist, der kommer i det yderste spor, har ikke snydt eller sprunget over, bilisten har gjort det rigtige, siger hun.

Hos Rådet for Sikker Trafik støtter dokumentationschef Jesper Sølund Vejdirektoratets anbefaling om flettereglen.

- Det er glimrende, at man fra Vejdirektoratet har lavet et initiativ, som guider til lynlåsmetoden, så man får det afviklet stille og roligt, siger han.

Jesper Sølund opfordrer samtidig bilisterne til at slå koldt vand i blodet, når der opstår kø ved vejarbejde eller pludselige og uventede køer ved ulykker eller andet.

- Når først man holder i kø, så er rådet at væbne sig med tålmodighed og acceptere det. Brug tiden til at stresse af, siger han.

Fakta: Sådan fletter man korrekt

- Hold din bane frem til indsnævringen.

- Flet ind på skift ligesom en lynlås, så hver anden bilist kører frem.

- Se flettevideoen fra Vejdirektoratet.

/ritzau fokus/