Køkken i brand: Ældre kvinde reddet af hjemmehjælper

THISTED: En 76-årig kvinde og hendes redningskvinde - en hjemmehjælper fra Thisted Kommune - måtte lørdag formiddag en tur omkring Thisted Sygehus til et tjek for røgforgiftning efter en brand i den 76-åriges ældrebolig på Islandsvej i Thisted.

Alarmen lød kort før klokken ni.

- En hjemmeplejer var i området på Islandsvej og hørte den ældre kvinde råbe om hjælp inde fra rækkehuset. Det reagerer hjemmeplejeren på og løber over i rækkehuset, hvor hun får beboeren reddet ud. Det var godt og hurtigt arbejde, roser indsatsleder Rasmus Evaldsen, Nordjyllands Beredskab i Thisted Kommune.

Brandårsagen var ifølge Midt- og Vestjyllands Politi en køkkenrulle, der var faldet ned på en tændt kogeplade. Herefter var der gået ild i køkkenrullen, og ilden havde bredt sig til emhætten og op i loftet i køkkenet, der ifølge indsatslederen var helt udbrændt.

Beredskabet rykkede med et fuldt slukningstog og syv-otte mand, der hurtigt fik styr på branden. Det tog omkring halvanden time at få slukket ilden og sikret, at den ikke blussede op igen.