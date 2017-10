Kønnet på barnelig kendes måske først om uger

GLOSTRUP: Politiet har onsdag formiddag modtaget lige knap ti henvendelser, efter at bygningsarbejdere mandag fandt liget af et spædbarn i et grønt område i Glostrup.

Det oplyser efterforskningsleder Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi.

- Nogle af oplysningerne virker relevante, men det er ikke alle, der gør det. Nu går vi dem igennem og ser, om det kan føre efterforskningen videre, siger han.

Ole Nielsen kan ikke uddybe, hvilken karakter henvendelserne har.

- Vi er i gang med at afhøre en masse vidner, tilføjer han.

På trods af at liget er blevet obduceret, har det ikke været muligt at fastslå kønnet.

- Det skal dna-undersøgelser nu være med til at finde ud af. Det kan godt tage et par uger, før vi har et endeligt svar på det, fortæller Ole Nielsen.

Det var bygningsarbejdere ved det grønne område Brinken, der fandt noget, der lignede et lig. De kontaktede politiet, der senere mandag bekræftede, at der var tale om et dødt spædbarn.

På nuværende tidspunkt ved politiet ikke, hvor længe liget har ligget, inden det blev fundet.

- Det har størrelsen på et forholdsvist nyfødt barn, men på nuværende tidspunkt kan vi ikke sige mere om, hvor gammelt det er.

Ole Nielsen tilføjer, at politiet meget gerne vil høre fra folk, der kender til et spædbarn, som er forsvundet, eller som i øvrigt har oplysninger, der kan hjælpe i efterforskningen.

Københavns Vestegns Politi kan kontaktes på telefon 114.

/ritzau/