Kør selv-ferie: Få styr på forsikringerne nu

DANMARK: Mange vælger at køre i egen bil, når sommerferien skal tilbringes under varmere himmelstrøg.

Men du risikerer en stor bøde, hvis du drøner sydpå af autobahn uden at have styr på bilens forsikringer.

Du skal som minimum have en ansvarsforsikring og kaskoforsikring på bilen, siger Casper Schad, der er advokat hos FDM.

- Kaskoforsikringen gælder normalt skader eller tyveri, men den er ekstra god at have i udlandet, hvor man også har automatisk en vejhjælpsforsikring, siger han.

Med kaskoforsikringen får du nemlig adgang til SOS vejhjælp, som kan hjælpe dig videre, hvis du havarerer eller kører i stå.

Slå aldrig en handel af

Ansvarsforsikringen dækker derimod, hvis du laver skade på en person eller bakker ind i en dyr Mercedes på rastepladsen.

- Så den er afsindig vigtig, siger økonom Lars Baadsgaard, der er ansvarlig for test af blandt andet rejseforsikringer hos Forbrugerrådet Tænk.

Sørg også for at have policenummer og telefonnummer ved hånden. Så du kan henvise til forsikringsselskabet, hvis I kommer op at toppes i vejkanten.

Du skal til gengæld aldrig slå en handel af på stedet. Heller ikke selv om modparten hidser sig op eller forklæder det som et godt kompromis.

- Det bør man overlade til forsikringsselskabet, så man ikke bliver snydt eller skal betale to gange, fordi modparten alligevel anmelder skaden, siger FDM-jurist Casper Schad.

Røde og grønne kort - Hvis din bil har en kaskoforsikring, indgår "Rødt kort"-ordningen typisk også. - Det betyder, at du har ret til vejhjælp i udlandet via SOS International - herunder hjælp på skadestedet, bugsering og hjemtransport af køretøj. - Det røde kort gælder i de 28 EU-lande og nogle lande uden for EU. - Det grønne kort er bevis på, at bilen er ansvarsforsikret. Typisk er nummerpladen dokumentation nok, men 14 lande kræver, at du fysisk medbringer det grønne kort. Kilde: SOS International, FDM, forsikringsselskabet Topdanmark. /ritzau fokus/ Vis mere mindre expand_more expand_less

Medbring det grønne kort

Anskaf dig også det grønne kort, som viser, at du har den lovpligtige ansvarsforsikring på bilen. Nogle lande kan se det ud fra bilens nummerplade, men andre insisterer på, at du fysisk medbringer det.

- Derfor anbefaler vi, at man indhenter og medbringer det grønne kort, hvis man skal længere sydpå end de første lande i rækken, siger Casper Schad.

Det grønne kort kan bestilles hos forsikringsselskabet.

Som en sidste ting skal du sørge for, at du kan dokumentere, at du ejer bilen.

- Man risikerer nemlig at blive stoppet og tilbageholdt i længere tid, hvis ikke man kan dokumentere, at det er ens egen bil, siger Casper Schad.

Medbring bilens registreringsattest, men kun den første del af attesten. Del to kan nemlig bruges til at omregistrere bilen, hvis den bliver stjålet.

Hvis du ikke selv står på registreringsattesten, fordi bilen er lånt, så få i stedet dokumentation på det.

- Vi anbefaler, at bilejeren laver en skriftlig fuldmagt med underskrift og dato, så myndighederne kan se, at det er med bilejerens tilladelse, at du kører bilen, siger Casper Schad.

/ritzau fokus/