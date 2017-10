Kørelærere efterlyser mere kontrol med 17-årige

HELE LANDET: Siden det ved årsskiftet blev muligt for 17-årige at tage kørekort, er der kommet 15.987 mindreårige bilister på de danske veje.

Tal fra Rigspolitiet viser, at det i samme periode kun er 22 bilister, der er blevet sigtet for ikke at have levet op til de særlige krav, der er til 17-årige bilister. Det skriver DR Syd.

Når 17-årige med det nye kørekort sætter sig ind i bilen, skal de nemlig have en erfaren ledsager med på passagersædet, der blandt andet har haft kørekort i minimum ti år. Den regel gælder, indtil den unge bilist fylder 18 år.

Svært at læse alderen

Det er dog for tidligt at konkludere, at de få sigtelser er ensbetydende med, at de unge er meget lovlydige.

Det vurderer Knud Reinholdt, der er leder af færdselsafdelingen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Der kan være flere 17-årige, der har kørt uden ledsager, men som bare ikke er blevet fanget, siger han til DR Syd.

Knud Reinholdt fortæller, at det kan være svært at se, om føreren af en bil er 17 år eller 18 år. Derfor kræver det, at føreren bliver stoppet og kontrolleret. Og ifølge Knud Reinholdt har der ikke været de samme ressourcer som tidligere til at kontrollere bilister.

Umulig opgave

Bent Snitgaard, der er formand for Esbjerg Kørelærerforening, mener, at de 22 sigtelser lyder som et urealistisk lavt tal. Han og kollegaerne møder jævnligt tidligere elever, der ikke overholder reglerne.

Men det er næsten en umulig opgave for politiet at kontrollere, om de 17-årige nu også overholder reglen. Det forklarer trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet.

- Skulle man finde ud af, hvor mange der reelt bryder reglerne, skal politiet stoppe et tilfældigt udsnit af alle bilister. Det er et kæmpe projekt, der ikke giver mening at gøre i virkeligheden, siger han til DR Syd.

Harry Lahrmann mener i stedet, det vigtigste er at finde ud af, om det giver færre ulykker, når de unge bilister kører med en ledsager, der lever op til kravene. Den effekt kender vi ikke endnu, forklarer han.