Kørestolsbane i Råbjerg Mile

RÅBJERG MILE: Naturstyrelsen Vendsyssel afholder igen i år handicapdage, hvor de lægger årets bedste bud på en kørestolsbane ud i Råbjerg Miles sandmasser.

- Vi satser, som vi plejer, på at nå helt til toppen af Milen, så alle kan opleve denne helt fantastiske udsigt over landskabet. Det fortæller naturvejleder Villy K. Hansen.

Kørestolsbanen bliver lagt ud, så alle der ikke er helt mobile kan færdes på banen uden det helt store besvær. Det gælder især kørestolsbrugere samt folk med stok, rollator eller andre handicap.

- Hvis man er beboer på en institution, anbefales det, at man har plejepersonale med, eller man kan jo arrangere en udflugtsdag sammen med familie og venner, råder Villy K. Hansen, og fortæller:

- Hvis der er gået lang tid siden sidste besøg i Milen, så kan der helt sikkert opleves store forandringer, da vindenes utrættelige leg med omrokering af sanddyngerne betyder, at mange tusinde tons sand årligt bliver flyttet. Og da Råbjerg Mile står som et monument over sandflugtshistorien på Skagens Odde, så er det et område, som alle bør besøge med jævne mellemrum.

En halv kilometer lang

Der er efterhånden gået mange somre siden Naturstyrelsen Vendsyssel første gang arrangerede denne event, og hver gang siden, har det været nogle rigtig gode og spændende dage.

- Første gang var vi selvfølgelig meget spændte på, hvor mange der ville dukke op. Til stor glæde oplevede vi, at den ene handicapbus efter den anden drejede ind på p-pladsen - både busser og private biler, ja stort set fra hele landet, siger Villy K. Hansen.

Underlaget er 3 meter lange og 1,3 meter brede fiberplader. Kørestolsbanen begynder der, hvor asfalten på p-pladsen slutter. Banen er cirka en halv kilometer lang, hvilket betyder, at man kan komme så højt op i sandmasserne, at man får fornemmelsen af være midt på Skagen Odde. Herfra kan besøgende se både Skagerrak og Kattegat.

Fra onsdag 11. juli vil kørestolsbanen være lagt ud, og det er den frem til 15. juli.