Kørselsafgifter vil tage presset af motorvejene

DANMARK: Det er "skruen uden ende", hvis vi udelukkende forsøger at løse trængselsproblemer på motorvejene ved at bygge flere og større veje, mener trafikforsker Harry Lahrmann, Aalborg Universitet.

- Det går godt med økonomien i Danmark, og når bilerne så oven i købet er blevet billigere, så stiger trafikken.

- Efterspørgslen efter mobilitet synes ikke at kende grænser. Vil man gøre noget ved det, må man indføre kørselsafgifter - så får man mere kapacitet ud af vejnettet, siger han.

På blot ti år er biltrafikken på de største motorveje vokset med næsten en tredjedel.

Især i myldretiden er presset forstærket. Her er trafikken vokset med op mod 40-45 procent på nogle af de værst belastede strækninger, viser Vejdirektoratets rapport "Statsvejnettet 2018".

Og det bliver ifølge prognoserne kun værre frem mod 2030. Til den tid vil der være "kritisk belastning" på E45 Østjyske Motorvej og E20 Fynske Motorvej samt flere af de store motorveje i Hovedstadsområdet.

Kørsel i nødsporet

Afgifter er ifølge Harry Lahrmann rigtig gode til at begrænse trængslen i myldretiden. De vil få mange til at fremskynde eller udsætte deres kørsel, hvis folk dermed slipper billigere, siger trafikforskeren.

Man kan også øge kapaciteten på vejnettet med intelligente transportsystemer, ved at tillade kørsel i nødsporet i afgrænsede perioder med reduceret hastighed og ved at rydde hurtigere op efter ulykker, siger Harry Lahrmann.

- Det vil selvfølgelig også hjælpe at udbygge den offentlige trafik, især hvis man kombinerer det med kørselsafgifter, så det bliver en samlet pakke, siger Lahrmann.

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, tager kategorisk afstand fra kørselsafgifter.

- Vi er bagud med investeringer i kapaciteten på vejnettet, fordi vi i mange år har lagt tyngden på jernbanenettet. Så nu står mere kapacitet på vejene for tur.

Det går ikke at gøre transport dyrere, så bliver samfundet fattigere, mener V-ordføreren.

- Vi har brug for højmobilitet i vores samfund, og så må vi have ny teknologi til hjælp, for eksempel intelligente trafiksystemer, siger Kristian Pihl Lorentzen.

/ritzau/