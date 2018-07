Kørte ind i skole og stak af - baby og fire andre på skadestuen efter et andet uheld

NORDJYLLAND: Tirsdag aften skete der to trafikuheld med kort tids mellemrum i Nordjylland. Det oplyser Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Ved 20.55-tiden kom der en anmeldelse om, at en bil var kørt ind i en mur ved Mentiqa-skolen på Thistedvej i Nørresundby. Ifølge anmelderen kom bilen kørende med høj fart, og ved påkørslen opstod der et stort hul i muren.

Det betød også store skader på bilens front, men bilen kunne stadig køre, og bilisten valgte at køre fra uheldsstedet.

Anmelderen kunne også fortælle, at en anden bil kørte fra stedet. Skulle nogen have oplysninger i sagen, vil Nordjyllands Politi gerne høre om det på telefon 114.

Baby på skadestuen

Klokken 21.12 skete der endnu et trafikuheld. Denne gang var det på Tryvej i Hjallerup. Ifølge politiet kørte en norsk indregistreret bil frem for ubetinget vigepligt i et kryds. Her blev en bil med trailer påkørt.

Tre personer i den norske bil blev kørt til tjek og observation på Aalborg Universitetshospital. Det samme gjorde føreren af den anden bil og hendes baby.