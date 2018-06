Kørte studenter på motorvej - chauffør fyret på stedet

AARHUS: En chauffør fra det nordjyske firma Amok! Studenterkørsel er blevet fyret på stedet, efter at det er kommet frem, at han har kørt studenter rundt i nødsporet på motorvej E45 ved Lystrup nær Aarhus.

Det skriver bt.dk.

Studenterkørslen skete i en af Amok! Studenterkørsels lastbiler torsdag morgen og blev filmet af en bilist, som underrettede Østjyllands Politi. Herfra kalder man kørslen farlig og meget uansvarlig.

Til bt.dk siger Jacob Ulf, der på Amok! Studenterkørsels hjemmeside står som leder af salg, at den slags kørsel ikke accepteres, og at chaufføren derfor er blevet fyret.

- Det skal man ikke gøre. Vi instruerer alle chauffører i, at de hverken må køre motorvej eller mototrtrafikvej. Vi har chaufførmøder, hvor vi understreger, at det må de ikke. Og der ligger både sedler og mapper med informationspapirer i lastbilerne, hvor der gøres tydeligt opmærksom på, at det ikke er tilladt, siger Jacob Ulf til bt.dk.

Chaufføren har til Jacob Ulf forklaret at han ved et uheld fik drejet ned på motorvejen, og at han derfor kørte forsigtigt i nødsporet til han kunne komme af motorvejen igen.

Ifølge lovgivningen er kørsel på motorvej med studenter - såkaldt eksamenskørsel - i åbne lastbiler forbudt.

Amok! Studenterkørsel har ifølge sin hjemmeside hovedkontor og værksted på Hornum Søvej syd for Støvring.

Her har firmaet også ifølge sin hjemmeside et større showroom, hvor man kan se firmaets biler til eksamenskørsel.