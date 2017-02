HJØRRING: En bilist blev natten til torsdag stoppet af politiet, da han kom kørende ad Krustrupvej ved Hjørring ved 02.30-tiden.

Ifølge politiet viste en narkotest, at bilisten var påvirket af kokain.

Og ikke nok med det. Bilisten medbragte hash, så nu er han sigtet for både at køre bil i narkopåvirket tilstand og for at overtræde loven om euforiserende stoffer.

En mandlig passager i bilen havde også medbragt hash, og han sigtes også for at overtræde loven om euforiserende stoffer. Det fremgår af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.