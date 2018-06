Koldby/Hørdum ned i serie 3

HUMLUM: Vestthy tabte torsdag aften på udebane deres kamp i sidste spillerunde til Struer Humlum 3-2. Det er ikke nogen katastrofe for Vestthy at tabe, men det fik til gengæld store konsekvenser for lokalrivalen Koldby/Hørdum, der tager nedrykningsbilletten til serie 3.

- Vi ville gerne hjælpe Koldby/Hørdum, men det kunne vi desværre ikke. Vi spillede vores chance og leverede en super indsats, men det var ikke nok, siger Vestthy-træner Thorbjørn Larsen.

Vestthy var foran både 1-0 før pausen og 2-1 kort efter pausen efter scoringer af Lars Svanborg Pedersen og Eric Andersen, og thyboerne var klart det dominerende hold på banen.

Struer fik udlignet, og så blev det grimt. Grimme tacklinger, mærkelige dommerkendelser og svinske tendenser.

Kampen fandt også sin vinder, da Struer Humlum fik et tyndt straffespark til sidst og sendte Koldby/Hørdum ud i mørket.