Kolleger bliver vrede over rygernes ekstra pauser

DANMARK: Det giver løftede blikke og sure miner, når kollegaen igen sniger sig ud på bagtrappen for at trække lidt frisk luft.

30 procent af 3F’erne synes, at kollegaers rygepauser enten er "urimelige" eller "meget urimelige".

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Fagbladet 3F.

Særligt ansatte i Privat Service, Hotel- og Restaurationsbranchen bliver irriterede. Faktisk synes knap halvdelen, at kollegaers rygepauser er "urimelige" eller "meget urimelige".

Det genkender Ryan Buch, der er kok og tillidsrepræsentant på Hotel Scandic Aarhus City:

- To hvæs bliver hurtigt til 10 minutter, og det er uretfærdigt for de andre kollegaer, der ikke få samme pause. Hos os er det vigtig alle medarbejdere får lige meget pause, siger han.

Derfor har medarbejdere med rygetrang på Hotel Scandic Aarhus City kun pause til at pulse cigaretter, når pauserne er planlagt. Typisk til frokost eller aftensmad, fortæller Ryan Buch.

Det er følelsen af "at blive snydt", der irriterer ikke-rygerne, når deres kollegaer bruger arbejdstid i rygerskuret.

Det forklarer Thomas Clausen, der er seniorforsker ved NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:

- Det handler grundlæggende om kollegaskab. På en arbejdsplads skal du helst have følelsen af, at alle løfter lige meget i flok. Nogen kan føle sig snydt, fordi andre får en pause, de ikke selv får, siger Thomas Clausen.

Thomas Clausen hæfter sig ved, at en tredjedel i undersøgelsen forholder sig neutralt til kollegaers rygepauser, og den sidste tredjedel synes det "urimelige" eller "meget urimelige".

Det siger måske noget om, at alle holder småpauser i løbet af arbejdsdagen:

- Nogen snakker ved kaffemaskinen, andre hænger ved kopimaskinen. Små pauser giver folk et pusterum og tid til at koble lidt af. Det kan give energi til resten af dagen, og skabe rum for en uformel udveksling af ideer og erfaring imellem kollegaerne, siger Thomas Clausen.