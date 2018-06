Kolonihavehus brændte ned til grunden

THISTED: Et kolonihavehus på Skovengen brændte fredag morgen helt ned til grunden. Alarmen gik kl. 7.34, oplyser lokalpolitiet i Thisted. Da brandvæsenet nåede frem, stod huset ikke til at redde, idet det var overtændt.

Årsagen til branden kendes endnu ikke, men skal efterforskes de kommende dage. Et vidne har fortalt politiet, at husets kvindelige ejer forlod stedet ca. 10 minutter inden, at branden brød ud.

Hun skal i løbet af i dag afgive forklaring for at få klarlagt årsagen til branden.

Beredskabet fik begrænset flammerne således, at der ikke var risiko for, at branden ville sprede sig til de andre kolonihaver i kvarteret.