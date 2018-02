Kom af med brokkeriet på arbejdspladsen

DANMARK: De fleste brokker sig en gang imellem - om det så er over lederen på jobbet, arbejdspres eller måske bare vejret.

Faktisk oplever 78 procent ugentligt brok på arbejdspladsen, viser en undersøgelse foretaget af Krifa.

Og selv om det kan være nødvendigt at få luft en gang imellem, så kan en decideret brokkultur være problematisk. 43 procent oplever nemlig, at brok på arbejdspladsen påvirker deres arbejdslyst og trivsel negativt.

Derfor er det med at trække i arbejdshandskerne, hvis man gerne vil brokkulturen til livs.

1. Bliv bevidst om problemet

- Det er vigtigt at blive bevidst om, hvor skadeligt brok er. Det er også en stor motivationsfaktor til at gøre noget ved det, fortæller coach og foredragsholder Helle Bentzen.

- De ord, folk tit bruger om det, er, at de bliver drænet af at være sammen med kolleger, der brokker sig. Så folk skal blive bevidste om, at brok koster noget i forhold til deres trivsel, samarbejde og de resultater, de skaber, siger hun.

Derudover handler det om at overveje sin egen rolle i det, fortæller Rasmus Højbæk, som er erhvervspsykolog hos Krifa.

- Man skal huske at kigge indad og spørge sig selv, hvordan man bidrager til den kultur, der er på arbejdspladsen. Så skal man være opmærksom på, hvad det egentlig er, man brokker sig over, og om man gør noget for at komme problemet til livs, siger Rasmus Højbæk.

Brok har det også med at smitte, så man er nødt til at være bevidst om ikke at hoppe med på vognen.

2. Sig tingene til de rigtige mennesker

- Løsningen på al brok er, at man tager ansvaret og gør noget. At man får sagt det vigtige til de rigtige, i stedet for at det bare bliver ved snakken. Det gælder både en selv og kollegerne. At man får sagt tingene til dem, der faktisk kan gøre noget ved det, siger Helle Bentzen.

Tager man problemet med til lederen, så der kan blive gjort noget ved det, skal man dog også være klar på, at man kan få et nej. Måske er det ikke muligt at gøre noget ved det, man oplever som et problem.

- Hvis man stadig brokker sig efterfølgende, så begynder det at blive et problem, hvor man skaber nogle negative ringe i vandet og påvirker stemningen og kulturen, forklarer erhvervspsykolog Rasmus Højbæk og tilføjer:

- Så bliver man nødt til at acceptere det eller se, om man kan gøre noget andet for at påvirke det.

3. Hjælp kollegerne

Hører man ofte på det samme brok fra en kollega, så råder Helle Bentzen til at anerkende kollegaens problem og fortælle, at man godt forstår, at det fylder meget for personen. Derefter kan man spørge ind til, hvad der skal til, og hvad man selv kan gøre, for at det bliver anderledes.

- Så har man på en pæn måde prøvet at få skabt noget handling, så der bliver taget ansvar, siger Helle Bentzen.

4. Sig fra

Hvis man ikke kan komme kollegernes brok til livs ved at imødekomme problemerne, så kan det være nødvendigt at fortælle ligeud, at den negative tone har en ærgerlig effekt på en.

- Der bliver man nødt til at passe på sig selv og italesætte det: "Nu har du fyldt pausen med en masse negativ snak, og jeg kan mærke, at det dræner mig for energi", foreslår hun som en måde at tage hul på snakken.

Hun råder til at fortælle, at man gerne vil have, at det stopper, fordi det ikke gør arbejdsklimaet noget godt.

5. Lederen på banen

Hvis man har gjort sit for at aflive den dårlige brokkultur uden at opleve ændringer, kan det være nødvendigt at få lederen på banen. Man bliver nødt til at gøre lederen bekendt med problemet, hvis de skal have en chance for at gøre noget ved problemet.

6. Flyt dig

Er problemet stort og umuligt at gøre noget ved, er Helle Bentzens råd helt konkret: Flyt dig.

I første omgang handler det om at flytte sig fra situationerne, hvor der bliver brokket.

Men i yderste konsekvens kan det være nødvendigt at skifte job, hvis brokkulturen er fuldstændig indgroet, og man ikke trives, pointerer Helle Bentzen.

Fakta: Det brokker vi os oftest over

1. Lederen/ledelsen.

2. Arbejdsopgaver.

3. Arbejdsforhold (for eksempel de fysiske rammer, indretningen).

4. Kolleger.

5. Arbejdsvilkår (for eksempel arbejdstider, medbestemmelse).

6. Andre emner uden for arbejdspladsen (eksempelvis politik).

7. Familie, venner og andre personlige relationer.

Kilde: "Meningsmåling om brok på arbejdspladsen 2017" foretaget af Wilke på vegne af Krifa.

/ritzau fokus/