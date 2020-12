Kom med en tur indenfor: Se Rikkes flotte klokkespil

NORDJYLLAND:Man hører dem tit rundt omkring i byerne og tænker: Sidder der mon egentlig en eller flere oppe i kirken og spiller lige nu? Er det automatisk eller? Eller hvordan mon det foregår nu?

Få nogle af svarerne her, vores fotograf har nemlig været en tur rundt til tre nordjyske kirker, og du kan nu komme en tur med i klokketårnet, hvor man normalt aldrig får lov til at komme ind.

I Frederikshavn Kirke er det deltidsorganisten Thomas Kursch, der har været ansat der i 43 år, der styrer de 24 klokker. Han kan nuancere sit spil fra den mekaniske klaviaturet - kraftigt eller svagt.

Kom med en tur indenfor i Frederikshavn Kirke, og se hvordan det egentlig foregår:

I Skagen Kirke møder vi Rikke Kursch, som er organist og klokkenist. Skagen Kirke har Danmarks nordligste klokkespil, og der er i alt 25 klokker. Kirkens mindste ringeklokke med en vægt på et ton indgår i klokkespillet.

At der er kun 25 klokker, sætter en vis begrænsning på, hvilke melodier der kan spilles, og hvordan arrangementet kan udformes. Klokkespillet betjenes elektrisk via et midi-keyboard, som tilsluttes klokkemaskinen på organistens kontor.

Kom ind og se, hvordan det foregår i videoen her - og kom helt ned i gear:

Thisted Kirke fik i december 2012 udbygget fra 24 til 48 klokker, det vil sige til fuld koncertklokkespil. Og kirken fik dermed et spil i international topklasse.

Organist og klokkenist Svend Ole Kombak giver tit klokkespilkoncerter til byen fra sit mekaniske klaviatur. Men klokkerne styres også fra en computer, der kan programmeres til at få klokkerne til at spille et bestemt antal gange om dagen.

Hop ind og lyt med i videoen her - og kom i julestemning: