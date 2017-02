KONKURRENCE: Nu kan du komme til koncert med én af verdens pt. største stjerner.

1. april spiller Ed Sheeran i Jyske Bank Boxen i Herning, og koncerten blev hurtigt udsolgt. Men Radio NORDJYSKE har to billetter til koncerten - og de kan blive dine.

Du skal bare lytte til Den Fjerde Limfjordsforbindelse mellem 14 og 17 i denne uge, og så kan du være heldig.

Ed Sheeran tog fusen på hele musikverdenen, da han i januar udgav hele to singler, "Shape Of You" og "Castle On The Hill" på samme dag. Siden da har "Shape Of You" været nummer 1 på begge sider af Atlanten, og også her i Danmark.

På fredag udkommer hans næste album, "Divide", og der er store forventninger til den britiske singer/songwriter.

Tjek videoen til "Shape Of You" herunder.