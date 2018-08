Kombardo: Busser opruster mod DSB

NORDJYLLAND: Konkurrencen på passagertrafik mellem Nordjylland og København bliver nu skærpet yderligere.

Fra mandag 3. september udvider busselskabet Kombardo Expressen antallet af daglige afgange til og fra hovedstaden fra to til seks.

- Vi har måske fået lidt hjælp til at komme godt i gang på ruten fra Aalborg, fordi der ikke har været direkte tog. Nu opruster vi for at holde fast i de kunder, siger Jesper Maack, kommunikationschef hos Mols- linjen, der står bag Kombardo Expressen.

Busselskabet, der har kørt fra Aalborg til hovedstaden siden 17. maj, vil køre med den udvidede køreplan frem til og med efterårsferien, hvorefter man vil evaluere tiltaget.

Hos DSB hilser informationschef Tony Bispeskov konkurrencen velkommen.

Læs mere på nordjyskeplus.dk