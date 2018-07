Busselskab udvider fra Aalborg

AALBORG: Kombardo Expressens bus mellem Aalborg og København har fået en god start. Allerede efter knap to måneders kørsel er der brug for mere kapacitet på ruten - både når det gælder antallet af afgange og størrelsen på busserne.

Derfor sættes der nu busser ind tirsdage og onsdage, så Kombardo Expressen fremover kører alle ugens dage. Det giver 28 ugentlige afgange - der alle vil blive kørt af dobbeltdækkerbusser.

17. maj i år kørte den første bus fra Aalborg - i første omgang fra torsdag til mandag for at se, hvor stor efterspørgsel der var.

- Det er gået meget hurtigt siden. Ruten har haft tårnhøj belægning, så allerede nu er Herning Turist klar til at sætte ekstra og større busser ind, forklarer Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.

Kombardo Expressen kører uden stop mellem Aalborg og København - kun afbrudt af opholdet Molslinjen mellem Aarhus og Sjællands Odde.

For rejsende, der vil med bus til København, er der to muligheder. Der er Kombardo Expressen og Flixbus. Sort Billet, der var den tredje operatør på ruten, har netop valgt at sige farvel på grund af den hårde konkurrence.