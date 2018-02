Komité politianmelder falsk nominering af Trump til fredspris

Nobelkomitéen i Norge har modtaget en falsk nominering af den amerikanske præsident, Donald Trump, til Nobels fredspris i år.

Det mener komitéen, som er gået til politiet.

- Sagen er anmeldt til politiet, og den er under efterforskning af norsk politi, siger direktøren ved Nobelinstituttet, Olav Njølstad, til NRK.

Der er en frist for at nominere kandidater til prisen. Det er 31. januar.

Men medlemmer af komitéen kan tilføje kandidater på årets første møde. Det møde fandt sted mandag 26. februar.

Nobeldirektøren vil ikke sige, hvorfor man har en mistanke om, at nomineringen er falsk.

Han oplyser heller ikke, om mistanken er rettet mod konkrete personer eller miljøer, skriver den norske public service-station.

- Vi vil lade politiet afslutte efterforskningen, før vi eventuelt giver yderligere oplysninger, siger Njølstad.

Komitéen har ikke tidligere - ifølge direktøren - modtaget falske nomineringer.

- Nej. Vi er ikke bekendt med, at noget tilsvarende er sket tidligere, bortset fra at den samme falske nominering formentlig også skete sidste år, siger direktøren, som er sekretær for Nobelkomitéen.

Donald Trump var også nomineret sidste år. Bookmakerne havde ingen tro på, at han ville modtage den ærefulde pris.

Komitéen har modtaget 329 gyldige nomineringer til årets fredspris.

