Kommentar: Stor aften venter nordjyske restauranter

MAD:Nordjyske restauranter og gastronomi har de senere år været mere og mere i de andre mediers og guiders søgelys. Nordjylland bliver altid nævnt, når man taler om de næste michelin-stjerner. Og priserne står i kø.

Senest i september da Mads Lønborg fra Alimentum og Mortens Kro Restaurant& Suites vandt hver deres pris for henholdsvis Årets Souschef og Årets Bo & Spis i Den Danske Spiseguide. Før det hentede Ruths Hotel to priser og et hav af nomineringer ved uddelingen af Danske Madanmelderes "Årets Ret" . Og lige før sommerferien var der opmærksomhed fra Guide Michelin til Villa Vest, der nu kan søges frem som et godt sted at spise.

Som medlem af bestyrelsen i Danske Madanmeldere kan jeg blandt mine kolleger høre, at der er fokus på nordjyske restauranter. I Thy har Restaurant Tri sat den hidtil højeste standard set på de kanter, og restaurantlivet bugner af kvalitet og kreativitet. Agger Darling, Medvind og Hotel Thinggaard har sat barren og hævet niveauet betydeligt de senere år.

Det stikker også helt af i Aalborg, hvor der p.t. er fem seks-gaflede restauranter. Men der er også rigtig mange dygtige restauranter i laget lige under, hvor unge kokke har satset hele opsparingen og åbnet for sig selv. Det er noget, vi skal forvente os rigtig meget af.

Den stærke nordjyske kyst

Samtidig holder fyrtårnene rundt omkring især på kysten et højt niveau. Både Hjørring, Skagen, Frederikshavn og Hobro har hver deres restaurant, der vil mere end blot suppe, steg og is.

Og så er der de helt unikke steder som Villa Vest, Svinkløv og HimmerRiget, der godt nok ligger lidt væk fra alfarvej, men alligevel tiltrækker gæster med deres sublime niveau på måde gastronomi og overnatning.

Så måske er der en helt naturlig grund til, at Den Danske Spiseguide i år har lagt afsløringen af sine hæderspriser til det nordjyske. Søndagens gallamiddag og prisuddeling skal foregå på golf- og spa-resortet HimmerLand i Gatten, og mon ikke det antyder, der kommer priser hertil?

Resortets restaurant, HimmerRiget, er i hvert fald nomineret i ikke mindre end fem kategorier ud af de i alt 16.

Det er Årets Caviarkreation, ​Årets Fine Wine Selection, Årets Dessert, Årets Sommelier Vin + Kaffe, Te & Avec (Mathias Bang) og Årets Restaurant. Sidstnævnte er den, alle gerne vil vinde.

Foruden HimmerRigets nomineringer er Svinkløv Badehotel nomineret i kategorien Årets Oste, Jack Cramer som Årets Kokkeprofil.

Prisen for at have Årets Fisk & Skaldyr-menu kan meget vel gå til Nordjylland'ish. Tre af de restauranter, vi jævnligt anmelder er på listen over de fem nominerede. Så jeg er sikker på, at enten Agger Darling, Limfjordens Hus i Roslev eller Medvind i Hanstholm vinder denne kategori.

Aalborg med

I Aalborg er Alimentum og Bühlmann begge med flere steder.

Førstnævnte har allerede fået prisen som Årets Souschef til Mads Lønborg, og så er der en nominering i kategorien Årets Sommelier Vin + kaffe, te & avec 2022 til restaurantchef og medindehaver på Alimentum, Simon Kvist-Bjerre. Han har også en finger med i nomineringen for at have Årets grønne menu/Årets saftmenu/alkoholfrie menu.

Kvist-Bjerre får kam til sit hår i kategorien Årets Sommelier Vin + kaffe, te & avec 2022, hvor Anders Binderup Holm fra Restaurant Bühlmann også er nomineret.

Konge-kategorien

Prisen alle hungrer efter, er Årets Restaurant, og den nominering har Restaurant Bühlmann også fået i skarp konkurrence med HimmerRiget.

Det er to meget dygtige restauranter med fantastiske køkkenchefer og restaurantchefer og desuden et professionelt hold bagved og kvalitetsbevidste ejere.

De to nordjyske restauranter er oppe imod steder som michelin-kokken Claus Henriksens Mota, der i juni modtog en michelin-stjerne, Ghrelin i Aarhus, der fornylig håbede på en stjerne og Brace i København, der nok aldrig får én, men som kan glæde sig over den grønne, de trods alt har.

Afsløringen af priserne sker drypvis søndag aften, og Det Nordjyske Mediehus er selvfølgelig tilstede.