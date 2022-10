Analyse: Inger Støjbergs valgkamp går på krykker og skal op i gear

VALG:Indrømmet, det er en journalistisk stramning at fastslå, at Inger Støjbergs valgkamp går på krykker.

Men da den nyslåede partileder forleden faldt under en gåtur med sin elskede labrador, Ludvig, slog hun sit knæ så hårdt, at hun måtte udstyres med et par krykker for at komme omkring. Og det er som om det nedsatte tempo har smittet af på Danmarksdemokraternes valgkamp.

I hvert fald viser meningsmålingerne, at støtten til Danmarksdemokraterne siver efter en forrygende start.

Da statsminister Mette Frederiksen udskrev folketingsvalget den 5. oktober, stod Inger Støjberg og hendes parti til at indkassere 10 procent af stemmerne. Men ser man på de vægtede gennemsnit af de aktuelle målinger, er partiet sunket til 7-8 procent.

Det er en udvikling, som Inger Støjberg selv har forventet. Fra første færd har hun nægtet at tro, at hun selv og partiet ville brage ind i Folketinget med støtte fra 10 procent af danskerne. I stedet har hun hele tiden forudset, at der på et tidspunkt ville komme et dyk.

Det hører samtidig med til historien om nedgangen, at Danmarksdemokraterne fortsat står til at få et meget stærkt resultat. Og læg i den forbindelse mærke til, at ingen medier stiller spørgsmål om, hvorvidt partiet vil klare spærregrænsen. Der er udelukkende fokus på, hvor stort partiet ender med at blive.

Partiets gruppeformand Peter Skaarup har da også udtalt til Jyllands-Posten, at et valgresultat på 7-8 procent vil være glædeligt. ”Selvom det ikke er 10 pct. - som det har været - så er det stadig vanvittig flot for et nyt parti. Det er ekstremt svært at starte et nyt parti og opnå valg i Danmark,” udtalte han til avisen.

Og det har han ret i: Det vil de facto være imponerende, hvis Danmarksdemokraterne stryger ind i Folketinget med et så solidt rygstød.

Han har også ret, når han siger, at andre partier har større kampagnemaskiner og budgetter. Det betyder, at Danmarksdemokraterne ikke kan købe sig til den synlighed og det medietryk, som f.eks. Socialdemokratiet og Venstre kan sikre sig.

Når det er sagt, bør Støjberg, Skaarup og de øvrige centrale medlemmer af Danmarksdemokraterne tage tilbagegangen alvorligt, og det gælder i høj grad også kritikken af, at der mangler politiske udspil fra partiet.

Der har ganske enkelt været for mange eksempler på, at Støjberg er slået op i banen, når hun bliver spurgt om, hvad DD står for. Det gælder både på valgmøder og i tv-debatter. Det har heller ikke styrket hende, at journalister er blevet afbrudt af hendes spindoktorer, når de forsøger at interviewe partilederen.

Den slags sker bestemt også i andre partier, hvor kontrollen med mediernes adgang til partilederne er blevet voldsomt skærpet. Men ligegyldigt hvor og hvordan det sker, ser det ikke kønt ud, og kritikken rammer Danmarksdemokraterne ekstra hårdt, når partiet fortsat ikke har et program, som vælgere og medier kan orientere sig i.

Uden udspil og meldinger risikerer Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne at glide mere i baggrunden i en valgkamp, hvor mange andre partier kæmper intenst for at komme i rampelyset og sætte dagsordenen.

Kombineres dette vilkår med, at vælgerne synes at være i bevægelse som aldrig før, betyder det, at selv små udfald kan få konsekvenser. Og det er udviklingen i blå blok i høj grad udtryk for. Mens stabiliteten i rød blok er mere udtalt - især hvis man ser på støtten til S, SF og Enhedslisten – er forskydningerne voldsomme i blå blok, hvor vælgerne synes at være i tvivl om både politik og partiledere.

I løbet af kort tid er der sket dramatiske omvæltninger i blå blok, og kampen om positionerne er hård. De Konservative er med Søren Pape Poulsen i spidsen blevet kastet ud i en krise. Jakob Ellemann-Jensen og Venstre er i fremgang, men ligger fortsat langt fra resultatet i 2019 og står til at tabe mandater på stribe. Pernille Vermund fra Nye Borgerlige og Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance arbejder i døgndrift for at sikre det bedst mulige resultat til deres partier, mens DF-formand Morten Messerschmidt kæmper for sit partis overlevelse.

Udenfor blå blok hersker der jubelstemning hos Moderaterne, hvor Lars Løkke Rasmussen er sprunget ud som en formidabel trækkraft for sit parti, og internt i blå blok frygter alle, hvad der vil ske, hvis han ender med at sidde på de udslagsgivende mandater.

Kort sagt: Der bliver ikke udstedt fripas, og derfor skal Støjberg arbejde endnu hårdere for at sikre sit parti en central placering. Det vil ikke alene blive afgørende for Danmarksdemokraterne. Det vil også kunne få effekt på det samlede valgresultat, eftersom Støjberg er en af de få partiledere, der kan flytte stemmer fra rød til blå blok.

Alt dette ved man hos Danmarksdemokraterne, og derfor vil der også komme en serie nye udspil frem mod 1. november.

I kølvandet på dokumentarudsendelsen fra TV2 om de rystende forhold på et plejehjem fremlagde Støjberg allerede torsdag et udspil, som skal resultere i to milliarder kroner til ældreplejen. Og nye planer vil blive publiceret i de kommende dage.

Sagen er da også, at det kun kan gå for langsomt for Inger Støjberg, når det handler om give vælgerne et mere klart billede af, hvad Danmarksdemokraterne vil.





