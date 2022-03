Derfor spiller jeg 100 kroner på Dennis Carlsen som vinder til Årets Kok

AALBORG:Danske Spil spår, at Dennis Boe Carlsen blot ender på en syvendeplads ved søndagens Årets Kok, der finder sted ved Foodexpo i Herning.

Carlsen er godt nok oppe imod en tidligere vinder fra den seneste Året Kok i 2019 og en tidligere landsholdskok, Tommy Jespersen, der er top-seedet.

Men Carlsen er sulten. Han har været med fire gange før og var lige ved at vinde i 2018, men faldt på en forfejlet hovedret.

Odds på deltagerne ved Årets Kok 2022 Danske Spil

Han ved lige præcis, hvad han går ind til. Nogle af deltagerne har ikke været med før og er måske ikke helt klar over, hvad deltagelse i Årets Kok i virkeligheden betyder. Eksempelvis Kristoffer Madsen fra HOS i Odense.

- Den største udfordring for mig er uvisheden om, hvad jeg går ind til, siger Kristoffer Madsen til Gastrofighters.

Sådan er det ikke for Dennis Boe Carlsen. Han formulerer en tur i Årets Kok-maskinen sådan her.

- Det er jo seks timer i helvede, og det kan være en traumatiserende oplevelse at være med. Jeg har efterhånden lært, at man ikke skal tage chancer og for alt i verden undgå at gå i panik. Ham der holder hovedet koldt, han vinder, siger Dennis Boe Carlsen.

Der er dog langt fra Danske Spils odds 11,00 (Danske Spil har siden sat dem lidt ned) på Bühlmann-kokken til de 2,75, top-favoritten giver igen, hvis man spiller på ham.

Tommy Jespersen er storfavorit til at vinde Årets Kok 2022. Horesta

Han hedder Tommy Jespersen og har en fortid på Falsled Kro, som mange madanmeldere er glade for. Han har dog aldrig deltaget ved Årets Kok før.

- Det er meget stort at vinde danmarksmesterskabet. Det er en anden form for konkurrence, end når vi stiller op som hold. Til Årets Kok har man en hjælper med, men det er ikke et helt hold. Det er ens egne præstationer, der kommer på prøve, siger Tommy Jespersen til Gastrofighters.

Samarbejdet mellem Dennis Boe Carlsen og hans assistent er også en del af bedømmelsen, lige som råvare- og energiforbrug. Foto: Henrik Simonsen

Og for Dennis Boe Carlsen er menuerne pudset af. Han har trænet hårdt for at være sikker på at have en menu klar til de råvarer, der måtte komme og håber, at 2022 bliver året, hvor han kan hæve trofæet.

- Det kunne være rigtig fedt at vinde titlen, men det kræver sindssygt meget dedikation, arbejde og seriøsitet omkring hver eneste ting, man gør. Det er det, der gør konkurrencen helt speciel. Da jeg stod i lære, var jeg nede og se messen. Da jeg så, at de stod og dystede mod hinanden, så tænkte jeg, at det skal jeg også vinde en dag, siger Dennis Carlsen.

Finalisterne i Årets Kok ved ikke, hvad de får af råvarer til finalen, men det bliver med økologi i højsædet. HORESTA og 3F har nemlig fået mærket konkurrencerne med Det Økologiske Spisemærke i sølv.

Følg Dennis Carlsen og de andre finalister i Årets Kok og Årets Tjener den 27. marts til Foodexpo-messen i MCH Messecenter Herning.