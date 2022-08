Mandlige rollemodeller i Nordjylland - hvor er I?

Af Katrine Dahl Clement, direktør i Krog Nobis

For ikke så lang tid siden var jeg til et tankevækkende og ambitiøst erhvervsseminar. Det bærende spørgsmål ved seminaret skulle være, hvordan der kan skabes “flere synlige kvindelige rollemodeller” i lokalområdet.

Jeg er optaget af diversitet. Efterhånden er det ikke noget, vi tror, men noget vi ved, at diversitet i ledelse og bestyrelseslokaler ikke kun gør godt for virksomheders kultur og trivsel, men også for strategi, produktudvikling og evne til at møde kundernes behov og dermed kan ses direkte på bundlinjen.

Verdensbanken har for eksempel dokumenteret det. Og store sorte tal, dét er noget vi kan lide i Nordjylland. Jeg meldte mig straks til.

Dagen oprandt, og - slag på tasken - vi var vel godt 40 deltagere, der var mødt op. Kun fem deltagere var mænd. Heraf var de to med til at arrangere seminaret.

Vi kvinder havde masser at tale om, og der var kloge, hudløst ærlige og indsigtsfulde bidrag fra oplægsholdere og fra salen. For eksempel at Danmark som helhed er faldet til en 29. plads sammenlignet med andre lande, når det kommer til ligestilling. Ikke mindst Nordjylland er stagneret.

Her er vi nemlig nedslående langt fra en bare nogenlunde ligelig fordeling mellem køn i ledelser og bestyrelser, og kurven har været nærmest flad i en del år.

Nuvel. Vi var der for at tale om, hvordan vi får flere synlige kvindelige rollemodeller.

Jeg er tæt på de 50, så jeg er gammel nok til at kunne huske det. Der var en tid med få kvinder på topposter. Men helt ærligt: Det var dengang. I dag kan jeg pege på masser af synlige kvinder i ledelse. Både på kvinder i alle ledelseslag i små og store organisationer og virksomheder og på succesfulde iværksættere.

Unge kvinder, jeg kender, kan få øje på dem. Min datter på 12 kan lire en lang liste af inden for sin egen interessesfære. Hun sagde rent ud, at mit spørgsmål var lamt. Hvorfor skulle det være noget særligt?

De findes også i Nordjylland. “Hvor er I?” havde arrangørerne kaldt. Og så kom vi selvfølgelig, de af os der kunne dén dag. På en tirsdag eftermiddag i en krog af Nordjylland var rummet fyldt. Og så havde vi en fest. Sværere var det sådan set ikke.

Så jeg bliver nødt til at spørge, selvom jeg ikke betvivler de gode intentioner bag: Tror I virkelig, at vi kvinder står hver dag ved hæve-sænkebordet eller sidder på skolebænken og tænker: Jeg kan ikke få øje på dygtige kvinder i ledelse og business, og derfor tør jeg ikke selv?

Det er vist indlysende, hvad jeg mener om den sag.

Til gengæld er der nogle andre rollemodeller, som putter sig lovlig grundigt. Hvor er mændene? For selvfølgelig var de inviterede, fortalte arrangørerne. De dukkede bare ikke op. Jeg blev sgu lidt ked af det på Nordjyllands vegne.

Hvor, eller rettere hvem, er de nordjyske, mandlige rollemodeller, der vil tale diversitetens sag? Jeg leder efter jer, der vil fortælle ærligt om jeres egne oplevelser. Mænd, som vil være med til at løfte opgaven og gå ind i samtalen. Også selvom den er uden lette løsninger, og selvom debattører får hård modstand fra de, som mener, at status quo bare er fjong.

Jeg er overbevist om, at I findes. Det er bare ikke nok. Vi har brug for, at I rækker hånden i vejret og rejser jer op, så vi kan få øje på jer.

Det er nemlig ikke kun os kvinder, men også jeres mandlige kolleger her i Nordjylland, der har gavn af rollemodeller, de kan spejle sig i.